POL-WE: Badeunfall in Gedern - Folgemeldung

Friedberg (ots)

Gesundheitszustand des Mädchens - Zeugen und Ersthelferin

Nach dem Badeunfall am gestrigen Dienstag am Gederner See ist das 3-jährige Mädchen außer Lebensgefahr. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut und sie befindet sich noch zur weiteren Behandlung im Krankenhaus.

Inzwischen haben sich schon einige Zeugen gemeldet, die Beobachtungen rund um den Vorfall machen konnten. Die Befragung und Vernehmung von Zeugen dauert an. Es wird um Verständnis gebeten, dass zum derzeitigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben zu den Umständen des Unfalls gemacht werden können. Weitere Zeugen melden sich gerne bei der Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Eine 55-jährige Frau aus Hessen, die als Urlauberin am See weilte, führte die Reanimationsmaßnahmen des 3-jährigen Mädchens durch. Für ihr engagiertes Handeln soll sie für die Verleihung der Hessischen Lebensrettungsmedaille vorgeschlagen werden.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

hier die Ausgangsmeldung:

3-jähriges Mädchen leblos im Wasser - Zeugen nach Badeunfall am Gederner See gesucht

Gedern: Dem beherzten Eingreifen von Besuchern des Gederner Sees ist es zu verdanken, dass ein kleines Mädchen noch am Leben ist. Um die Hintergründe des Vorfalls aufzuklären, sucht die Polizei dringend weitere Zeugen.

Am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, fanden Badegäste im Gederner See am Rand des Schwimmbereichs ein kleines Mädchen leblos im Wasser treibend. Sie zogen das Kind an Land und begannen sofort mit der Reanimation des Mädchens. Diese verlief glücklicherweise erfolgreich. Die verständigten Rettungskräfte übernahmen die weitere medizinische Versorgung des Kindes, welches mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Es handelt sich um ein 3-jähriges Mädchen aus Sachsen-Anhalt.

Es besteht der Verdacht, dass das Kind unbeaufsichtigt mit weiteren Kindern am See spielte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden dringend weitere Zeugen gesucht. Noch sind nicht alle Personen bekannt die das Kind im Wasser fanden und bei dessen Rettung mithalfen. Zudem werden Zeugen gesucht, die zum Hergang des Unfalls oder dem Geschehen in dessen Vorfeld Angaben machen können. Wer hat das Mädchen mit den Kindern vielleicht zuvor beobachten können? Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet mögliche Hinweisgeber um schnellstmögliche Kontaktaufnahme.

