Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Polizei sucht Fahrerin eines blauen Kleinwagens

Hamminkeln (ots)

Die Polizei sucht eine Autofahrerin, die am 15.05. einen Unfall auf der Isselburger Straße (B473)/An der Windmühle beobachtet hat.

An dem Tag war gegen 14.20 Uhr ein 29-jähriger Smart-Fahrer seitlich gegen einen LKW geprallt. Der Fahrer des Kleinwagens und der 52-jährige LKW-Fahrer aus Dülmen liegen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, es besteht für beide aber keine Lebensgefahr.

Um den genauen Ablauf des Unfalls klären zu können, sucht die Polizei die Fahrerin eines blauen Kleinwagens. Sie soll an diesem Tag auf der Isselburger Straße direkt hinter dem Smart in Richtung Bocholt gefahren sein. Die unbekannte, ältere Frau war damals blau gekleidet. Sie oder andere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Wesel: Tel.: 0281 / 107-0.

