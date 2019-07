Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit gestürztem Rollerfahrer (51-1407)

Speyer (ots)

14.07.2019, 14:32 Uhr

Eine 65jährige aus Speyer befuhr am Sonntag gegen 14:32 Uhr mit ihrem Fiat die Wormser Landstraße in Richtung Innenstadt. Da zu diesem Zeitpunkt aufgrund des Brezelfestumzuges die Durchfahrt in Richtung Bahnhofstraße an der Kreuzung Wormser Landstraße / Friedrich-Ebert-Straße gesperrt war, versuchte sie mit ihrem Fahrzeug auf der Wormser Landstraße zu wenden. Hierbei übersah sie einen 22jährigen hinter ihr befindlichen Vespa-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge (Gesamtschaden ca. 1200EUR), bei welchem der Kleinkraftradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde zur medizinischen Betreuung in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

