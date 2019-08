Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Einbrecher scheitern

Bocholt (ots)

Stand gehalten hat die Eingangstür eines Vereinsheimes in Bocholt-Suderwick unbekannten Einbrechern: Die Täter hatten in der Nacht zum Dienstag gewaltsam versucht, in das Gebäude an der Brunsmannstraße einzudringen. Dabei richteten sie einen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro an. Es besteht vermutlich ein Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Eiscafé, über den wir bereits gestern berichteten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell