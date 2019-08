Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zusammenstoß beim Überholen

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Dienstag bei einem Unfall in Gronau erlitten. Ein 57-Jähriger aus Enschede (NL) befuhr gegen 21.00 Uhr den Amtsvennweg (B70) in Richtung Ahaus-Alstätte und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorrad eines 54-jährigen aus Haaksbergen (NL) - dieser hatte gerade zum Überholen des vor ihm fahrenden Wagens angesetzt. Ein Rettungswagen brachte den 57-Jährigen in ein Krankenhaus; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 7.000 Euro.

