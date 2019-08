Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit Motorrad gegen Baum gefahren

Borken (ots)

Mit einem Leichtverletzten und einem Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro endeten am Dienstag Fahrübungen in einem Waldstück in Borken-Weseke: Ein 20-jähriger Borkener war mit einem Motorrad durch das Wäldchen am Späkersweg gefahren. Der Borkener geriet dabei auf eine Baumwurzel, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

