Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Verteilerkasten beschädigt

Gronau (ots)

An einem Stromverteilerkasten haben sich Unbekannte am Dienstag in Gronau zu schaffen gemacht. Die Täter brachen gegen 15.30 Uhr die Tür zu dem Schaltschrank auf, der sich auf dem Gelände der Bürgerhalle an der Spinnereistraße befindet. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell