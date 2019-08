Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autodieb nutzt Schlüssel

Gronau (ots)

Einen weißen Ford Fiesta haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Gronau gestohlen. Das Fahrzeug mit BOR-Kennzeichen hatte an der Parkstraße gestanden. Um an den Wagen zu gelangen, haben die Täter nach ersten Erkenntnissen einen Autoschlüssel benutzt. Dieser hatte in einem daneben stehen Auto im Handschuhfach gelegen. Dort hatten die Täter auch ein Autoradio aus seiner Halterung gelöst. Sie nahmen es aber nicht mit, sondern ließen es im Fußraum liegen. Wie die Unbekannten in diesen Wagen gelangten, ist noch unklar. Der Zeitpunkt der Tat lässt sich durch Zeugen allerdings genau eingrenzen: Demnach muss sich der Autodiebstahl gegen 00.55 Uhr ereignet haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell