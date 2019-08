Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ausgebrochenes Hausschwein erlegt

Ahaus (ots)

Ein ausgewachsener Keiler sorgte am Dienstag in Ahaus-Alstätte für eine gefährliche Situation: Das privat gehaltene Hausschwein war gegen 13.30 Uhr ausgebrochen und hielt sich im Garten eines Wohnhauses in der Eichendorffsiedlung auf. Da der Keiler noch seine Zähne besaß, ging von ihm eine potenzielle Gefahr für seine Umgebung aus. In der akuten Situation bestand keine Möglichkeit, das Tier aus der Distanz betäuben zu lassen. Auf Wunsch des Halters erlegte der hinzugezogene zuständige Jagdausübungsberechtigte deshalb das Schwein.

