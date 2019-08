Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Sachbeschädigungen auf Freibadgelände

Gronau (ots)

In der Nacht zum Dienstag gelangten noch unbekannte Randalierer vermutlich durch Überklettern des Außenzaunes auf das Gelände des Parkfreibades an der Brändströmstraße. Dort setzten sie einen großen Sonnenschirm in Brand. Das Feuer zerstörte bzw. beschädigte auch eine Sitzgruppe. Der oder die Täter setzten zudem eine Werbefahne und eine Pflanze in Brand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

