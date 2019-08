Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrräder gestohlen

Bocholt (ots)

Am Dienstagmorgen wurde zwischen 08.15 Uhr und 10.15 Uhr auf dem Fahrradanstellplatz am Neutorplatz ein braunes Damen-Pedelec Batavus Garda E-Go im Wert von mehr als 3.000 Euro gestohlen. Ebenfalls am Dienstagmorgen (09.30 Uhr bis 10.30 Uhr) wurde ein auf der Kreuzstraße abgestelltes schwarzes Damenrad (Batavus) gestohlen. Angaben zum Wert dieses Fahrrades liegen momentan noch nicht vor.

Ein Tatzusammenhang ist nicht ausgeschlossen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

