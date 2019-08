Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Möglicher Geschädigter gesucht

Ahaus (ots)

Am Montagnachmittag meldete sich gegen 17.00 Uhr ein Autofahrer bei der Polizei und machte Angaben zu einem möglichen Verkehrsunfall. An seinem Pkw fand sich eine Beschädigung am vorderen rechten Kotflügel samt weißer Fremdfarbe. Die Beschädigung war erst zu Hause bemerkt worden.

Zuvor hatte der Pkw am Nachmittag auf einem Parkplatz an der Wallstraße gestanden - neben einem weißen SUV.

Der mögliche Geschädigte/Unfallbeteiligte wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu melden.

