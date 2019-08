Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - An Radio im Wagen zu schaffen gemacht

Stadtlohn (ots)

Diebe hatten es in der Nacht zum Dienstag in Stadtlohn auf ein Autoradio abgesehen. Die Täter scheiterten jedoch bei dem Versuch, das Gerät aus einem geparkten Wagen auszubauen. Das Fahrzeug hatte an der Ludgerusstraße gestanden. Wie die Unbekannten ins Innere des Fahrzeugs kamen, stand zunächst nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

