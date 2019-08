Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Alkoholisiert gefahren

Borken (ots)

Die halbleere Flasche Korn auf dem Beifahrersitz sprach eine eindeutige Sprache: Das Ergebnis eines Atemalkoholtests ließ am Dienstag in Borken bei einem Autofahrer darauf schließen, dass seine Blutalkoholkonzentration circa 1,4 Promille betrug. Polizeibeamte hatten den 68-Jährigen am Vormittag in der Innenstadt angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Eine Ärztin entnahm dem Mann in der Polizeiwache Borken eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell