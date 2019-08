Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Autofensterscheibe zerstört

Heiden (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Heiden die Heckscheibe eines Firmenwagens eingeschlagen. Die Tat ereignete sich an der Schützenstraße, wo der Wagen zwischen 17.30 Uhr am Montag und 09.45 Uhr am Dienstag gestanden hatte. Die Täter haben nach ersten Erkenntnissen allerdings nichts aus dem Fahrzeug entwendet. Wer Hinweise geben kann, sollte sich beim Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell