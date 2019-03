Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Küchenbrand in Bonn-Auerberg

Bonn (ots)

13.03.2019 Ein gemeldeter Küchenbrand auf der Londoner Straße ging am Morgen glimpflich aus. Die Maßnahmen an der Einsatzstelle konnten schnell zurückgefahren werden. Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und Beuel sowie die Einheit Rheindorf der Freiwilligen Feuerwehr sind um 06:40 Uhr nach Auerberg ausgerückt. Der Anrufer berichtete dem Disponenten in der Leitstelle von einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus. Vor Ort konnte das Ereignis im Obergeschoss des 4-geschossigen Wohngebäudes lokalisiert werden. Alle Bewohner hatten die Wohnung vor Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen und wurden vom Rettungsdienst betreut. Der Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Der Kleinbrand konnte durch den Angriffstrupp schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Einsatz der 23 Einsatzkräfte war um 07:05 Uhr beendet.

