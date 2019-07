Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich und leicht verletzter Person++

Oldenburg (ots)

Am Di., 30.07.2019, gegen 21.30 Uhr, befahren ein 34jähriger, ein 17jähriger und ein 33jähriger aus der Gemeinde Edewecht mit ihren Kleinkrafträdern Simson in der Gemeinmde Apen, Ortsteil Godensholt, die Nordloher Straße aus Richtung Nordloh kommend in Richtung Godensholt. Auf gerader Strecke verlangsamte der vorausfahrende 34jährige aus bislang ungeklärter Ursache seine Geschwindigkeit. Der nachfolgende 33jährige weicht mit seinem Kleinkraftrad nach links aus, der nachfolgende 17jährige weicht mit seinem Kleinkraftrad nach rechts aus um ein Auffahren zu verhindern. Hierbei kommt es zur Berührung der Fahrzeuge des 34jährigen und 17jährigen. Beide Fahrzeugführer stürzen mit ihren Krädern. Der 34jährige wird lebensgefährlich verletzt, der 17jährige leicht. Die Verletzten wurden der Ammerlandklinik und dem Klinikum Oldenburg zugeführt. Die Nordloher Straße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

