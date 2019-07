Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Gefährdung des Straßenverkehrs - übermüdeter Fahrzeugführer geriet u.a. mehrfach auf die Berme der A 29 und übersah beim Abbiegen in Wilhelmshaven Fußgänger - Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Pressemitteilung der Polizei Wilhelmshaven:

Am Montagmittag, 29.07.2019, wurde bei der Polizei eine Straßenverkehrsgefährdung angezeigt. Das auffällige Verhalten eines Fahrzeugführers wurde zunächst auf der A 29 beobachtet und setzte sich später in Rüstersiel fort.

Eine Zeugin alarmierte die Polizei, weil ein blauer Opel Corsa mit einem amtlichen Kennzeichen aus Friesland bereits drei Mal auf den Grünstreifen der A29 gefahren wäre und starke Schlangenlinien fahren würde.

Nach der ersten Meldung soll dieser Pkw außerdem diverse andere Fahrzeuge durch seine Fahrmanöver gefährdet haben. Die Zeugin teilte der Polizei weiterhin mit, dass der Pkw die Autobahn 29 über die Anschlussstelle Fedderwardergroden verlassen hätte und die Preußenstraße in nördliche Richtung befahren würde. In der weiteren Fahrtzeit konnte sie auch beobachten, dass der Fahrzeugführer beim Abbiegen von der Preußenstraße in die Posener Straße beinahe zwei Fußgänger übersehen hätte. Nach einer Schlangenlinienfahrt sei der Pkw schließlich in der Austernstraße zum Stehen gekommen. Die kurze Zeit später eingetroffene Funkstreifenwagenbesatzung kontrollierte den Pkw und damit auch den Fahrzeugführer. Der 19-Jährige gab im Rahmen der Kontrolle u.a. gegenüber den Beamten an, seit zwei Tagen nicht geschlafen zu haben; er hätte außerdem die letzten Tage starke Medikamente eingenommen, zusätzlich den Konsum von Cannabis eingeräumt.

Der Heranwachsende musste für die weiteren Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen werden; auch während dieser Fahrt schlief er immer wieder kurzzeitig ein.

Aufgrund der von der Zeugin beschriebenen auffälligen Fahrweise, geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer des blauen Opel Corsa auf der Fahrtstrecke A 29 aus Richtung Oldenburg kommend bis zur Austernstraße in Wilhelmshaven andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder auch geschädigt haben könnte. Diese bzw. weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

"Grundsätzlich steht jeder Fahrzeugführer bzw. jede Fahrzeugführerin selbst in der Pflicht, vor Fahrtantritt zu entscheiden, wie fit man sich fühlt" erklärt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

"Werden entsprechende Warnhinweise zur Fahrtüchtigkeit ignoriert und es kommt zum Unfall, kann das jedoch schwerwiegende Konsequenzen haben" warnt Papenroth.

Wird in der Blutprobe beispielsweise ein Beruhigungsmittel nachgewiesen, erlischt womöglich die Kaskoversicherung und es drohen Geldstrafe und Fahrverbot.

"Reaktionsarme Fahrzeugführer gefährden nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer!" so die eindeutige Warnung der Polizei!

