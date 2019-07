POL-OL: +++ Diesel von Baustelle entwendet ++ Einbruch in Wohnung +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Von einer Baustelle an der Alexanderstraße (Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes) entwendeten unbekannte Diebe am vergangenen Wochenende Dieselkraftstoff im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Die Täter hatten sich im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Montag gegen 7 Uhr Zutritt zum Baustellengelände verschafft und gewaltsam die Schlösser von zwei Dieseltanks aufgebrochen. Aus den beiden Behältern pumpten sie insgesamt etwa 600 Liter Kraftstoff ab und flüchteten. (893715)

Eine Wohnung an der Bremer Heerstraße war am Montagvormittag ebenfalls das Ziel unbekannter Einbrecher. In der Zeit zwischen 8.15 und 11.20 Uhr hebelten die Diebe die Tür in dem Mehrfamilienhaus auf und durchwühlten sämtliche Schränke in der Wohnung nach Wertsachen. Sie verließen den Tatort mit einer Kassette mit Bargeld und Münzen. (895624)

Zeugen dieser Vorfälle werden gebeten, die Polizei zu kontaktieren: Telefon 0441/790-4115.

