Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zwei junge Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, dem 28.07.2019, um 14:10 Uhr wurde in Bad Zwischenahn ein 26jähriger männlicher Fahrzeugführer mit seinem PKW VW von einer Funkstreifenwagenbesatzung zur Verkehrskontrolle gestoppt. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Dieser Verdacht wurde durch einen sogennanten Vortest bestätigt. Noch am gleichen Tag um 19:25 Uhr wurde in Edewecht ein 24jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW BMW von einer Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert. Auch hier ergaben sich Anhaltspunkte für die Beeinflussung durch berauschende Mittel und ein Vortest verlief positiv. In beiden Fällen wurden Blutprobenentnahmen veranlasst und entsprechende Verfahren eingeleitet.

