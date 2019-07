Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Arbeitsreiches Wochenende für die Polizei +++ Sachbeschädigungen an PKW +++ Einbruch in WohnhausZahlreiche Ruhestörungen +++ Zeugenaufruf +++

Oldenburg (ots)

Unruhige Nacht für die Polizei: Zu mehreren Streitigkeiten und insgesamt 23 Ruhestörungen wurden die Beamten der beiden Wachen allein in der Nacht von Samstag zu Sonntag gerufen. In mehreren Fällen wurden Anzeigen wegen Ruhe störenden Lärms erstattet.

Mehrere Sachbeschädigungen an PKW wurden in der Nacht vom 27./28.07.2019 zwischen 20:30 Uhr und 01:00 Uhr in der Haßforter Straße gemeldet. Dabei werden Lackkratzer an einem BMW verursacht, die Luft aus Reifen eines weiteren BMW gelassen und ein Mercedes-Stern abgebrochen. (890207 u.a.) Hierzu sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Hinweise an die Polizei bitte unter Rufnummer 0441-7904115.

Am Samstag, 27.7.2019 zwischen 15:00 und 22:15 Uhr kommt es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Am Hufeisen in Oldenburg-Etzhorn. Ein unbekannter Täter drang auf bislang unbekannte Art in die Erdgeschosswohnung ein und entwendet Schmuck und Uhren. Die Schadenssumme ist noch nicht bekannt. (889822) Auch hierzu bittet die Polizei mögliche Zeugen ihre Beobachtungen unter der Rufnummer 0441-7904115 mitzuteilen.

