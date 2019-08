Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Cannabis konsumiert und Auto gefahren

Isselburg (ots)

Auf den Cannabiswirkstoff THC schlug am Montag in Isselburg-Anholt ein Test bei einem Autofahrer positiv an. Der 56-Jährige war am Nachmittag mit seinem Wagen auf der Gendringer Straße unterwegs, als Polizeibeamte ihn kontrollierten. Die Weiterfahrt war für den Mann zunächst beendet. Die Beamten fertigten eine Anzeige, und ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe zum exakten Nachweis des Drogenkonsums.

