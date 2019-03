Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Polizeidirektion Bad Segeberg / Vorstellung der Kriminalstatistik 2018 für die Kreise Segeberg und Pinneberg; Einladung für Medienvertreter

Bad Segeberg (ots)

Der Behördenleiter der Polizeidirektion Bad Segeberg, Andreas Görs, der Leiter der Kriminalinspektion Bad Segeberg, Jochen Drews, und seine Vertreterin, Sarah Lampe, stellen am Freitag, den 29.03.19, um 09:00 Uhr, die polizeiliche Kriminalstatistik 2018 für die Kreise Pinneberg und Segeberg vor. Die Vorstellung findet in den Räumen der Polizeidirektion Bad Segeberg, Dorfstraße 16 - 18, 23795 Bad Segeberg, statt. Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Bei Interesse melden Sie sich bitte bis Donnerstagmittag per E-Mail unter pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de an.

