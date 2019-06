Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahndung nach 76-jährigem Senioren aus Esslingen (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 04.06.2019/14.14 Uhr

Esslingen/Baltmannsweiler-Hohengehren (ES): Nach wie vor fahndet die Polizei nach dem 76 Jahre alten Binali Göker, der seit Sonntag aus Esslingen vermisst wird. Nach weiteren Suchmaßnahmen, die am Dienstagnachmittag unter Einsatz eines Polizeihubschraubers in Denkendorf durchgeführt worden waren, ergaben sich am Mittwochmorgen konkrete Hinweise, dass sich der Vermisste im Bereich Hohengehren aufhalten könnte. Aufgrund der Presseveröffentlichung meldete sich eine Zeugin, die sich sicher ist, den Mann am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, außerhalb der Ortschaft im Bereich des in Richtung Winterbach gelegenen Tannhofs gesehen zu haben, wo er mit unbekanntem Ziel auf einem Feldweg am Hof vorbei nach Osten ins Wald-/Wiesengelände lief. Weitere Fahndungsmaßnahmen in diesem Bereich, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und eines Personensuchhundes verliefen aber erfolglos. Hinweise von Zeugen, die den Mann ebenfalls gesehen haben oder sonstige Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen können, nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 0711/39900 entgegen.

Ein Lichtbild liegt den Redaktionen bereits vor. (ak)

