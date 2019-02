Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim: Geparkten Renault Clio beschädigt - Lkw-Fahrer entfernt sich Zeugen gesucht

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

2.500 Euro Schaden richtete ein bislang nicht ermittelter Lkw-Fahrer am Freitagmittag an einem abgestellten Renault Clio an. Bei seinem Abbiegevorgang von der Strassenheimer Straße in die Unterdorfstraße touchierte der Auflieger den in Höhe des Anwesens Nr. 53 geparkten Renault. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verursacher "aus dem Staub". Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der auch ein Teilkennzeichen der Polizei übermitteln konnte. Die polizeilichen Überprüfungen dauern derzeit an. Zeugen, die auf den Vorfall gegen 13.25 Uhr aufmerksam wurden und Hinweise zu dem Lkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4045 zu melden.

