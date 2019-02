Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kaffeeautomaten aufgebrochen - Münzgeld gestohlen

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen den Kaffeeautomaten im IHK-Gebäude in der Walter-Krause-Straße auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld in aktuell nicht bekannter Höhe. Zugang verschafften sich die Täter durch Aufhebeln eines Fensters und begaben sich in den Aufenthaltsaum. Die Tatzeit kann nicht exakt eingegrenzt werden, bemerkt wurde der aufgebrochene Automat am Sonntagabend.

Den Schaden am Fenster beziffert die Polizei mit rund 1.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, aufzunehmen.

