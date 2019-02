Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Getränkeautomat im Technoseum geknackt - Schadenshöhe noch nicht bekannt

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen wurde der aufgebrochene Getränkeautomat im Technoseum, welches sich in der Museumsstraße befindet, bemerkt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

In den zurückliegenden Tagen, genauer zwischen dem 12.02. und 17.02.2019, brachen die bislang unbekannten Täter den in Ebene C stehenden Automaten auf und stahlen den Münzeinsatz, in der sich Bargeld in nicht bekannter Höhe befand. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an und werden von den Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt geführt. Hinweise werden unter Tel.: 0621/174-3310 entgegen genommen.

