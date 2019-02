Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Gartenhäuschen demoliert und Feuer gelegt, Polizei kann drei Tatverdächtige kontrollieren

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 15.45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge drei Männer, die mit einem Einkaufswagen die Südtangente entlangliefen und in der Rudolf-Diesel-Straße an einem Gartenhäuschen, welches auf einem Parkplatz stand "rumwerkelten". Die drei Männer liefen dann in Richtung Scheffelstraße weiter, schlugen und traten gegen ein Verkehrsschild. Der Zeuge konnte, als er wieder die Südtangente zurücklief, feststellen, dass Rauch von der Gartenhütte aufstieg. Die Eingangstür des Gartenhäuschens war demoliert, mit den Brettern wurde ein Feuer im Häuschen gelegt, was der Zeuge austreten konnte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Bei einer eingeleiteten Fahndung nach dem Trio konnten drei sichtlich alkoholisierte Tatverdächtige im Alter von 21, 34 und 35 Jahren angetroffen und kontrolliert werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen dauern an.

