Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Geparkten Mercedes beschädigt und geflüchtet - Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise geben ?

Mannheim (ots)

Am späten Sonntagabend kurz vor Mitternacht beschädigte ein bislang nicht ermittelter Fahrer eines Mercedes einen in der Ackerstraße in Höhe des Anwesens Nr. 23 abgestellten weiteren Mercedes, richtete Schaden von 5.000 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle.

Eine Anwohnerin wurde auf ein Unfallgeräusch aufmerksam und konnte bei einer Nachschau zwei Männer, die sich auch über den Vorfall unterhielten, wahrnehmen. Nach einem kurzen Dialog entfernten sich allerdings die Männer mit ihrem Fahrzeug von der Örtlichkeit. Ein gebrochenes Scheinwerferglas fanden die Polizeibeamten vor und stellten dieses auch vorläufig sicher. Einer der Männer dürfte ca. 40 Jahre alt gewesen sein, recht kleine Körpergröße. Der zweite war jünger, wirkte kräftiger; er hatte kurze Haare. Evtl. südosteuropäische Erscheinung.

Ein Kennzeichen liegt der Polizei vor; die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell