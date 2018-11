POL-UL: (GP) Aufhausen - Beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen

Ulm (ots) - Gegen 13.10 Uhr mussten am Samstag die Rettungskräfte auf die Kreisstraße 1437 ausrücken. Eine 60-jährige PKW-Lenkerin fuhr von Nellingen in Richtung Aufhausen. Kurz vor dem Ortsbeginn Aufhausen wollte sie nach links in einen Verbindungsweg abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 23-jährigen Autofahrer. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Drei Personen erlitten Verletzungen und mussten in der Klinik versorgt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 25 000 Euro geschätzt. Die Kreisstraße musste zur Bergung der Unfallfahrzeuge voll gesperrt werden.

+++++++++++++++++++++++++2177674;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell