Ulm (ots) - Am Freitag zwischen 15.00 und 18.00 Uhr hebelte ein Einbrecher die Terrassentür an einem Haus in der Einsteinstraße in Merklingen auf. Auf der Suche nach Beute betrat er sämtliche Räume und durchwühlte eine Kommode. Nach ersten Erkenntnissen fand er nichts Stehlenswertes. Er hinterließ einen Schaden an der Terrassentür von ca. 500 Euro. Einbruchsspezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Ermittlungen übernahm die Ehinger Polizei (Tel.: 07391 / 5880).

Prävention: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

