POL-UL: (BC) Dettingen (Iller) - Vom Auto angefahren?

Ulm (ots) - Am Sonntag, gegen 00.30 Uhr, wurde die Polizei in den Kanalweg gerufen. Dort war ein Radfahrer gestürzt und hatte sich am Kopf verletzt. Den Beamten erzählte der 50-jährige, dass er von einem PKW angefahren worden sei. Das Auto hätte anschließend die Flucht ergriffen. Nachdem die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, kamen ihnen Zweifel an dem Unfallhergang. Bei der Absuche der Unfallörtlichkeit wurde ein Holzpfosten festgestellt. Der Pfosten wies Beschädigungen auf Höhe des Lenkers und der Pedale des Zweirads auf. Der Pfosten war in einer angrenzenden Wiese angebracht. Offensichtlich war der Mann mit deutlich über 1,6 Promille gegen den Pfosten gefahren und so zu Fall gekommen. Der Radler musste in einer Klinik versorgt werden. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. Er wird wegen einer Trunkenheitsfahrt zur Anzeige gebracht.

