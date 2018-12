Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Wohnungseinbruch

Zwischen dem 08. Dezember 2018, 19.30 Uhr, und dem 09. Dezember 2018, 14.30 Uhr, kam es am Visbeker Damm zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten in Abwesenheit der Bewohner die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Täter konnten einen niedrigen Bargeldbetrag erbeuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Geldbörse aus Pkw gestohlen

Am 09. Dezember 2018 entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Pkw eine Geldbörse. Zwischen 00.00 Uhr und 10.00 Uhr schlug der Täter eine Scheibe eines BMW ein, der n der Straße Im Heidewinkel stand. Anschließend entwendete er eine Geldbörse, die im Fahrzeug lag. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne - Über Kreisverkehr gefahren

Am 09. Dezember 2018 kam es um 08.29 Uhr zu einem Unfall am Kreisverkehr an der Vechtaer Straße und der Wicheler Flur. Ein 34-jähriger aus Osnabrück verlor vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Audi A8, sodass er geradeaus über den Kreisverkehr fuhr. Hierdurch wurden sein Pkw, der Kreisverkehr und mehrere Verkehrsschilder beschädigt. Am Unfallort konnte der Fahrer zunächst nicht angetroffen werden. Dieser konnte wenig später durch die Polizei erreicht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Der Wagen wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

