POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Freitag (07.12.2018) bis Sonntag (09.12.2018)

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 07.12.2018, 14.30 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Vechtaer in Vechta mit seinem Pkw VW Lupo die Lohner Straße in stadteinwärtiger Richtung. Er übersah den verkehrsbedingt stehenden Pkw Mazda 2 einer 28-jährigen aus Steinfeld und fuhr auf. Die Steinfelderin wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von rund 9.000,- Euro.

Holdorf- Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 07.12.2018, 22.56 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Holdorfer mit seinem Pkw Daimler in Holdorf die Straße Zum Hansacenter und beabsichtigt dort den Parkplatz eines Schnellimbisses zu verlassen. Ein nachfolgender Pkw Audi fuhr aus bislang unbekannten Gründen auf den PKW auf. Der Fahrzeugführer verließ die Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Glücklicherweise konnte das Kennzeichen des Audi abgelesen werden. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an. Am Daimler entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000,- Euro. Weitere Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (Telefon: 04441 943 0).

Damme - Verkehrsunfall

Am Samstag, 08.12.2018, 00.05 Uhr, kam es auf der Kirchstraße in Dümmerlohausen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 60-jährige Dammerin befuhr mit ihrem Pkw die Kirchstraße, aus Osterfeine kommend, in Richtung Dümmerlohausen. In Höhe des Kilometer 7,7 geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit dem Pkw eines 19-jährigen Steinfelders zusammen. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt.

Neuenkirchen/Vörden - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, 07.12.2018, 22.40 Uhr, wurde auf der Braunschweiger Straße in Neuenkirchen-Vörden ein 23-jähriger Neuenkirchener mit seinem Pkw Audi A3 angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der junge Mann offensichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln ein Kraftfahrzeug geführt hatte. Von ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Damme - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, 08.12.2018, 01.18 Uhr, wurde auf der Rottinghauser Straße in Damme ein 18-jähriger Dammer mit einen Seat Ibiza angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der junge Mann das Fahrzeug geführt hatte, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe war die Folge. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 07.12.2018, 16.45 Uhr, ereignete sich auf der Kolpingstraße in Vechta ein Verkehrsunfall, bei dem eine 53-jährige Vechtaerin leicht verletzt wurde. Die Vechtaerin befuhr zuvor verbotswidrig mit ihrem Fahrrad den Gehweg an der Kolpingstraße in Richtung Bahnhofstraße. In diesem Moment beabsichtigte ein 27-jähriger Vechtaer mit einem Pkw Skoda von der Sprengepielstraße kommend auf die Kolpingstraße aufzubiegen. Pkw und Fahrrad kollidierten. Die Radfahrerin kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstanden nur geringe Sachschäden.

Visbek - Verkehrsunfall

Am Freitag, 07.12.2018, 16.15 Uhr, beabsichtige ein 61-jähriger Visbeker mit seinem Pkw Ford in Erlte auf die Landesstraße 873 aufzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigen Pkw Suzuki eines 25-jährigen Goldenstedters, der die L873 von Hagstedt in Richtung Visbek befuhr. Die Fahrzeuge kollidierten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 5.000,- Euro.

Vechta - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, 08.12.2018, 12.00 Uhr, parkte ein 46-jähriger aus Goldenstedt seinen schwarzen Pkw Ford Focus in einer Parkbucht an der Straße Neuer Markt. Gegen 13.45 Uhr kehrte der Goldenstedter zu seinem Pkw zurück. Hierbei stellte er einen Frontschaden an seinem Pkw fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und anschließend seine Fahrt fortgesetzt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Verursacher und/oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (Telefon: 04441 943 0).

Vechta - Einbruchdiebstahl in Firmengebäude

Vermutlich in der Nacht von Freitag, 07.12.2018, auf Samstag, 08.12.2018, kam es im Vechtaer Stadtteil Calveslage zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter gelangten nach gewaltsamen Öffnen der Fenster in die Räumlichkeiten einer dort ansässigen Firma. Entwendet wurden diverse Computer nebst Zubehör. Sollten im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, so sollten entsprechende Hinweise an die Polizei in Vechta gegeben werden (Telefon: 04441 943 0).

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 08.12.2018, 21:12 Uhr, wurde ein 16-jähriger Neuenkirchen/Vördener mit seinem Kleinkraftrad in Neuenkirchen auf der Mühlenstraße angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass das Kleinkraftrad zu schnell fuhr und der Jugendliche nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall

Am Samstag, 08.12.2018, 12.00 Uhr, ereignete sich auf dem Südring in Damme ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden von etwa 4.000,- Euro. Ein 54-jähriger Dammer wollte zuvor mit einem Pkw VW Polo den Südring an der Vördener Straße verlassen. Verkehrsbedingt musste er anhalten. Dieses erkannte ein ihm nachfolgender 26-jähriger Holdorfer zu spät. Er fuhr mit seinem Pkw BMW auf.

Vechta - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, 08.12.2018, 14.15 Uhr, parkte ein 37-jähriger Vechtaer seinen blauen Pkw VW Golf auf einem Parkplatz am Falkenweg in Vechta. Ein 87-jähriger Vechtaer beschädigte mit seinem Pkw Opel Agila beim Ausparken aus einer anderen Parklücke den VW Golf. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte das Kennzeichen des Flüchtenden notiert und der Verursacher ermittelt werden. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. An den beiden Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 2.000,- Euro.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, 08.12.2018, 17.28 Uhr, befuhr eine 67-jährige Diepholzerin mit einem Pkw Peugeot 208 in Vechta die Kolpingstraße in Richtung Marschstraße. An der Kreuzung Kolpingstraße / Marschstraße / Pagenstertweg übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtberechtigen Pkw Ford Fiesta eines 27-jährigen Vechtaers. Die Fahrzeuge kollidierten. Hierbei verletzte sich der junge Mann leicht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 8.500,- Euro.

Lohne - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, 08.12.2018, 22.00 Uhr, parkte ein 24-jähriger aus Lohne seinen schwarzen Pkw BMW auf einem Parkplatz an der Keetstraße. Gegen 01.00 Uhr kehrte er zu seinem Pkw zurück. Er stellte fest, dass der Pkw an der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Blaue Fremdlackanhaftungen konnten festgestellt werden. Ein bislang unbekannter Fahrer dürfte beim Befahren des Parkplatzes aus bislang unbekannten Gründen gegen den Pkw geprallt sein. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500,- Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohne zu melden (Telefon: 04442 9316 0).

