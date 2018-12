POL-CLP: Pressemeldung für das PK Friesoythe 09.12.2018 - hier: Einzelmeldung Brand Gehlenberg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe Gehlenberg - Brand einer Biogasanlage

Am Sonntag, gegen 01:00 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Generatorgebäude einer Biogasanlage in der Straße Hinterberg in Friesoythe Gehlenberg in Brand. Das Feuer erfasste auch eine weitere Halle, die ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Da die Flammen auf sechs angrenzende Fermenter überzugreifen drohten, wurden insgesamt ca. 200 Feuerwehrleute der unliegenden Feuerwehren, unter anderem der ABC-Zug, die Schnelle Einsatzgruppe des DRK sowie die Versorgungsgruppe des DRK in den Einsatz eingebunden. Die beiden Hallen wurden vollständig zerstört. Die Polizei kann die genaue Höhe des Schadens noch nicht beziffern, geht jedoch von einem hohen sechsstelligen Betrag aus. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Drei angrenzenden Häusern wurden zwischenzeitlich geräumt. Anwohner wurden vorsorglich gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der Einsatz dauerte bis ca. 05:00 Uhr an. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden Brandermittler der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta übernehmen.

