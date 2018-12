Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Gestohlener Pkw ausgebrannt

Am 09. Dezember 2018 wurde durch unbekannte Täter zwischen 02.15 Uhr und 08.33 Uhr ein VW Passat in der Johann-Strauß-Straße entwendet. Durch einen Zeugen wurde dann am Morgen des 09. Dezember 2018 ein ausgebrannter Pkw in Cappeln am Neuen Damm gemeldet. Es handelte sich um den entwendeten Passat. Der Wagen ist vollständig zerstört worden. Der Sachschaden beträgt 15000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Schneiderkrug - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 09. Dezember 2018 kam es um 18.05 auf der Hansestraße im Bereich der Straße Poggenschlatt zu einem Unfall. Ein 18-jähriger aus Emstek wollte von der Hansestraße nach links in die Straße Poggenschlatt einbiegen. Hierbei übersah er eine 37-jährige aus Cappeln, der ihm mit ihrem Pkw entgegenkam und Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Cappelnerin leicht verletzt wurde. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Am 09. Dezember 2018 kam es um 20.31 Uhr im Kreuzungsbereich der B213 und der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger aus Glauchau wollte von der B213 nach links in die Bremer Straße abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten Pkw eines 36-jährigen Lastrupers und seiner 35-jährigen Ehefrau. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann aus Glauchau und die Frau aus Lastrup schwer verletzt. Beide wurden in das Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13000 Euro.

