POL-LB: Böbligen: 26-Jähriger von Unbekannten angegriffen

Böblingen: 26-Jähriger von Unbekannten angegriffen

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Böblingen derzeit gegen zwei noch unbekannte Täter, die am Montag kurz nach 17.00 Uhr im Bereich einer Schule in der Kremser Straße in Böblingen einen 26-Jährigen angegriffen haben. Der Mann war zu Fuß in Richtung des Tierschutzheims unterwegs, wobei er parallel der Herrenberger Straße über den Schulhof der Realschule ging. Aus noch unbekannten Umständen hätten ihn plötzlich zwei mit Skimasken maskierte Männer angegriffen. Einer der Täter habe ihm ins Gesicht geschlagen, der zweite hätte ein Messer dabei gehabt und den 26-Jährigen damit leicht verletzt. Beide Täter seien etwa 170 cm groß gewesen. Einer wurde als korpulent, der andere als schlank beschrieben. Sie trugen schwarze T-Shirts. Ein Rettungswagen wurde zur Behandlung hinzu gezogen. Die Polizei bittet nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07031/13-2500, zu melden.

Hildrizhausen: Unfall auf der L 1184

Ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro und eine leicht verletzte Autofahrerin sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag kurz nach 21.00 Uhr auf der Landesstraße 1184 zwischen Herrenberg und Hildrizhausen ereignete. In einer S-Kurve verlor die 20 Jahre alte BMW-Lenkerin, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die junge Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

