Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schaufensterscheibe eingeworfen

Bitburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 02. auf Samstag, 03. August 2019 wurde die Schaufensterscheibe eines Hörgerätestudios im Karenweg in Bitburg mit einem Gullideckel eingeworfen. Zeugenhinweise an die Polizei Bitburg, 06561 9685-0.

