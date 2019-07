Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendlicher Ladendieb am ZOB Gelsenkirchen gestoppt

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 16.07.2019, gegen 13.55 Uhr, beobachtete eine Ladendetektivin eines Drogeriemarktes auf der Bahnhofstraße in Gelsenkirchen-Altstadt einen Diebstahl. Ein 16-jähriger Gelsenkirchener steckte vier Parfümflaschen in eine Papiertüte und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Die 41-jährige Ladendetektivin folgte dem flüchtigen Jugendlichen in Richtung ZOB. Dort beobachtete sie, wie der 16-Jährige eine der Parfümflaschen an eine andere männliche Person verkaufte. Die eingetroffenen Polizeibeamten stellten das Bargeld sicher. Nach Personalienfeststellung konnte der 19-jährige Käufer aus Gelsenkirchen die Örtlichkeit verlassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der minderjährige Ladendieb von einem Erziehungsberechtigten von der Wache abgeholt. Beide Männer erwartet ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell