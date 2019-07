Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Dummer Jungenstreich - jetzt ermittelt die Polizei

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Wahrscheinlich sollte es nur ein Spaß sein - die Folgen aber hätten fatal sein können. In der vergangenen Nacht, 17.07.2019, alarmierte ein aufmerksamer Zeuge um 2.15 Uhr die Polizei. Er hatte zwei Jugendliche auf der Kirchhellenstraße in Scholven beobachtet, die zwei Gullideckel, einen Autoreifen und eine Mülltonne auf der dunklen Straße platzierten. Die Beamten entfernten die Gegenstände von der Straße, bevor etwas passieren konnte. Eine Fahndung im Nahbereich nach den mutmaßlichen Tätern verlief negativ. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Anhand des Zeugen können sie wie folgt beschrieben werden: zwischen 17 und 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß. Einer hatte kurze braune Haare, der andere blonde kurze Haare. Beide waren mit dunklen Sweatshirts bekleidet, die an den Ellenbogen weiß abgesetzt waren. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 -6240 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle). Wir ermahnen eindringlich, solche Taten nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wer absichtlich Gegenstände auf die Straße legt, riskiert das Leben anderer Verkehrsteilnehmer! Es handelt sich in dem vorliegenden Fall zweifelsfrei um einen gefährlichen und vorsätzlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Das ist eine Straftat, die unter Umständen sogar eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr zur Folge haben kann.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 365 -2013

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell