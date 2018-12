POL-NOM: Vorfahrt missachtet - eine Person wurde leicht verletzt

Osterode (ots) - Osterode, Am Röddenberg, 06.12.18, 18.00 Uhr

OSTERPDE (US) Am Nikolaustag, gg. 18.00 Uhr, stießen zwei Fahrzeuge in Osterode, Am Röddenberg, zusammen. Ein 36-Jähr. Mann aus Bad Gandersheim hatte die Vorfahrt einer 30-Jähr. Frau aus Springe nicht beachtet. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge erlitt die Frau leichte Verletzungen. Ob das im Kindersitz befindliche Kleinkind ebenfalls verletzt wurde, konnte vor Ort nicht gesagt werden. Der Sachschaden wird auf 10.000,-- Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Osterode

Leitung



Telefon: 05522/508 0

Fax: 05522/508 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell