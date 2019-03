Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Mutmaßliche Autodiebe brachen Spind auf - Wer kennt diese Männer?

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach zwei bislang unbekannten Männern, die am 28.02.2019 einen Spind in einem Rheinbacher Freizeitbad aufgebrochen und daraus den Fahrzeugschlüssel eines weißen Volvo XC60 entnommen haben sollen. Im Anschluss wurde das Fahrzeug, das auf dem Parkplatz des Freizeitbades stand, entwendet. Es wurde noch am selben Tag in Köln aufgefunden und sichergestellt. Zur Tatzeit zwischen 16:00 und 18:00 Uhr wurden die beiden Männer im Schwimmbad videografiert.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Männer geführt haben, wird nun auf richterlichen Beschluss ein Bild der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kann Angaben zur Identität der Personen oder weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben? Wem sind die Personen im Freizeitbad aufgefallen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

