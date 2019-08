Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizeieinsatz in Mettendorf

Bitburg (ots)

Am Sonntagabend kam es in Mettendorf zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungsdienst, der breite Öffentlichkeitswirkung entwickelte. Bei einer familiären Auseinandersetzung wurde ein 72 Jahre alter Mann schwer verletzt. Er wurde von Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge des Einsatzes wurde eine 71 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Auskünfte stehen unter dem Vorbehalt der Staatsanwaltschaft Trier.

