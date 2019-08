Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: gesuchte Person in Fußgängerzone festgenommen.

Traben-Trarbach (ots)

Am 04.08.19, gegen 13.15 Uhr konnte in der Brückenstraße in Traben-Trarbach eine zur Festnahme ausgeschriebene Person festgenommen werden. Aufgrund des schwebenden Ermittlungsverfahrens wird gebeten, derzeit von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

