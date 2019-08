Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss 03.08.2019, 20:51 Uhr

L26, Hillesheim in Fahrtrichtung Wiesbaum (ots)

Am 03.08.2019 um 20:51 Uhr befuhr ein 20-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Personenkraftwagen die L26, von Hillesheim in Richtung Wiesbaum. Er kam in einer 70km/h Zone in einer Rechtskurve infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss mit mehr als 2 Promille nach links von seiner Fahrspur ab, überquerte die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem aufgestellten Verkehrszeichen und einem Wegweiser.

Im Anschluss lenkte er sein Fahrzeug zurück auf die eigene Fahrbahn, wo er zum Stillstand kam.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun,

Mainzer Straße 19,

54550 Daun,

Tel.: 06592-9626-0,

pidaun@polizei.rlp.de



