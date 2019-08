Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Drohnenflug über Gerolstein 03.08.2019, 16:50 Uhr

Stadtgebiet Gerolstein (ots)

Durch eine bislang unbekannte Person wurde eine Drohne über Gerolstein gesteuert. Die Drohne wurde bis an das Grundstück und das Anwesen der Geschädigten herangeflogen. Die Drohne kam der Geschädigten, welche sich auf der Terrasse hinter ihrem Anwesen aufhielt so nah, dass sie deutlich die Kamera der Drohne erkennen konnte. Es wurde von ihr vermutet, dass die Kamera ggfls. eingeschaltet war. Es handelte sich um eine größere Drohne, so dass die Geschädigte mutmaßte, dass diese nur mit Genehmigung hätte gesteuert werden dürfen.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592-9626-0 oder die Polizeiwache Gerolstein, Tel.: 06591-9526-0 erbeten.

