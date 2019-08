Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährliches Überholmanöver - Geschädigte und Zeugen gesucht

B51, Bitburg (ots)

Am Samstag, d. 03.08.2019, gegen 21:45 Uhr, befuhr ein weißer 5er BMW mit Limburger Kennzeichen die B51 in Fahrtrichtung A60. In Höhe der Abfahrt Bitburg-Zentrum setzte dieser mit überhöhter Geschwindigkeit trotz Gegenverkehrs zum Überholen an. Zeugen zufolge musste mindestens ein entgegenkommendes Fahrzeug ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

