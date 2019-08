Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrer verschwindet von der Unfallstelle

Bitburg (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizeiinspektion Bitburg am Samstagnachmittag einen verunfallten PKW auf der L 36 im Bereich Speicher. Es sei kein Fahrzeugnutzer mehr an der Unfallstelle. Am Einsatzort stellten die Polizisten fest, dass ein älterer, grauer PKW Mercedes-Benz von der Fahrbahn abgekommen war und ca. 10 Meter von der Fahrbahn entfernt im Wald stand. Durch den Unfall waren auch mehrere Leitpfosten beschädigt worden. An dem Wagen waren mittlerweile die Kennzeichen abmontiert. Da der Fahrzeugnutzer sich offensichtlich nicht um eine Bergung des Fahrzeuges kümmern wollte, wurde dies durch die Polizei veranlasst. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg.

