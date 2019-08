Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Notlandung eines Flugzeugs des Typs Cessna in einem Maisfeld.

Bitburg (ots)

Am Sonntag, dem 04.08.2019, kam es gegen 12:15 Uhr auf einem Maisfeld zwischen der "Alten Röhler Straße" in Bitburg und dem Stadtteil Mötsch zu einer außerplanmäßigen Landung eines Flugzeugs des Typs Cessna. Ursache hierfür waren nach Angaben des 29-jährigen Piloten Motorprobleme. Obwohl die Maschine beim Notlandeanflug mehrere Bäume streifte, gelang es dem Piloten die Maschine letztlich in einem Maisfeld zu landen. Der Pilot, der zu diesem Zeitpunkt alleiniger Insasse war, kam dabei mit einem Schock davon. Die Maschine wurde erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden im mittleren 5-stelligen Bereich. Im Einsatz waren die Feuerwehren der Stadt Bitburg, der Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei Bitburg.

