POL-LB: Vaihingen an der Enz: Radfahrer nach Unfall geflüchtet, Streitschlichter wird von Unbekannten attackiert und Wohnwagen gestohlen

Vaihingen an der Enz: Radfahrer nach Unfall geflüchtet

Nach einer Unfallflucht, die ein unbekannter Radfahrer am Montag kurz nach 11.00 Uhr in der Radbrunnengasse in Vaihingen an der Enz verübte, sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, Zeugen. Eine 42 Jahre alte Postzustellerin, die ihrer Arbeit nachging, bemerkte zunächst, dass von hinten ein Radler heran fuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte dieser, als er sich auf ihrer Höhe befand, um. Sein Fahrrad stürzte hierbei gegen die 42-Jährige, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt. Ohne sich weiter um die Frau zu kümmern, machte sich der Unbekannte hierauf aus dem Staub. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen südländischen Typ handeln, der kurze dunkle Haare hat und mit einem blau-weiß gestreiften T-Shirt bekleidet war.

Vaihingen an der Enz: Streitschlichter wird von Unbekannten attackiert

Ein 54 Jahre alter Mann wurde am Montagabend im Steinhaldenweg in Vaihingen an der Enz Opfer einer Körperverletzung. Der 54-Jährige bemerkte gegen 20.00 Uhr einen Streit zwischen einer jungen Frau und zwei Männern. Möglicherweise handelte es sich um Streitigkeiten, deren Ursache in einer ehemaligen Beziehung zwischen einem der Männer und der Frau liegen. Der 54-Jährige trat der Frau unterstützend zur Seite und versuchte den Streit zu schlichten. Die unbekannten Männer forderten ihn auf, sich rauszuhalten und schließlich attackierte einer der beiden den Streitschlichter. Es kam zu einem Gerangel zwischen allen drei Männern, in dessen Verlauf der 54-Jährige leicht verletzt wurde und seine Kleidung sowie seine Brille beschädigt wurden. Die zwei unbekannten Täter ließen erst von dem Mann ab, als dessen Ehefrau auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurde und dem 54-Jährigen zur Hilfe eilte. Währenddessen kamen weitere Nachbarn hinzu und dem Mann gelang es, sich von den beiden Attackierenden zu lösen. Als er mitteilte, dass er die Polizei rufen werde, flüchteten die Frau und die beiden Täter. Die Frau wurde als etwa 20 Jahre alt beschrieben, ist circa 165 cm groß und hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Die beiden Täter sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt sein. Der Ältere, der eher zwischen Mitte und Ende 20 ist, hat eine hagere Gestalt und ist zwischen 185 und 190 cm groß. Er trug einen Bart und hat kurze dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt. Er wurde als südländischer Typ beschrieben. Sein Komplize wurde als jünger und kleiner, zwischen 165 bis 175 cm groß, beschrieben. Er hat eine kräftige Statur und ist auch ein südländischer Typ. Der Mann trug ein weißes T-Shirt mit einem Aufdruck auf der Brust und hatte eine Baseballkappe mit dem Schild nach hinten aufgesetzt. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, sich zu melden.

Vaihingen an der Enz: Wohnwagen gestohlen

Zwischen Sonntag, 07. Juli, und Montag, 22.Juli, verschwand ein Wohnwagen der Mark Fendt aus der Planckstraße in Vaihingen an der Enz. Bisher unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu einem umzäunten Gelände, der als Abstellplatz für Caravans genutzt wird. Hierzu knackten sie das Schloss, mit dem das Tor des Platzes verschlossen war. Anschließend hängten sie den Wohnwagen, an dem sich ein Ludwigsburger Kennzeichen befand, vermutlich an und fuhren davon. Der Wert der Beute beläuft sich auf rund 26.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, entgegen.

